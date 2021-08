LIVE ab 17 Uhr: Rapid muss beim SCR Altach ran!

Von Zypern ging es Freitagmittag in den Flieger Richtung Friedrichshafen, dann via Bus weiter nach Vorarlberg. Robert Ljubicic ist in Altach noch gesperrt, der Kader wird damit nicht größer. Kühbauer rief das dichte Programm in Erinnerung. „Es ist sehr viel Kraftanstrengung, weil wir im Moment oft mit derselben Mannschaft spielen.“ Am Donnerstag geht es für seine Elf daheim gegen Sorja Luhansk im Playoff-Hinspiel um die Europa-League-Teilnahme weiter. Vor dem Rückspiel gegen den ukrainischen Klub eine Woche später gastiert noch Ried in Hütteldorf.