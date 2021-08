Ein steiler Aufstieg für die Kletterer

„Müssen uns keine Sorgen machen“

Der Boss kann auch beruhigt nach vorne blicken, denn mit Sophia Avender oder Julian und Lena Schrittwieser etwa kommen Nachwuchstalente nach. „Wir müssen uns keine Sorgen machen! Wir sind guter Dinge, dass wir in Zukunft einige Sportler in den Nationalteams sehen werden.“ Die nächsten großen Events sind heuer die Jugend-WM in Woronesch (Rus/ 21. bis 31. August) und die Weltmeisterschaft der allgemeinen Klasse in Moskau (15. bis 22. September).