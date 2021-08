Direktoren-Kandidat: „Es ist nichts ausgepackelt“

Die Generaldirektorenwahl in Wien hat keine Vorentscheidung für Salzburg gebracht. Wer am 16. September im ORF zum neuen Landesdirektor gewählt wird, ist offener denn je. Matthias Limbeck, Ex-ORF-Stiftungsrat und Interessent für den Landesdirektor, hat sich auch nach der Wahl von Roland Weißmann in Wien noch nicht entschieden.