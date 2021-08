Wolfsverdacht bei mehreren Schafsrissen bestätigt

2500 Tiere vorzeitig abgetrieben

Zwei weitere tote Schafe wurden in Stams gefunden, als die Bauern ihre Schafe dort kürzlich - ebenso wie in Umhausen - wegen zahlreicher Risse vorzeitig ins Tal holten. „Die Zahl der während der Almsaison aufgrund der Anwesenheit von Großraubtieren vorzeitig abgetriebenen Schafe dürfte Schätzungen zufolge mittlerweile bei 2500 liegen“, vermeldete das Land Tirol am Mittwoch in einer Aussendung.