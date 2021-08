Tirol: Heuer 250 Schafe von Raubtieren gerissen

45 tote Schafe einem Wolf zugeordnet

So seien etwa einem Wolf aus der italienischen Population bisher unter anderem in Silz und Rietz rund 45 tote Schafe zuzuordnen. In Osttirol würden mittlerweile Meldungen von mehr als 65 toten und zahlreichen vermissten Schafen vorliegen. Ein Wolf, der im Juli in Hopfgarten im Defereggental in Osttirol zwei Schafe gerissen hatte, war im Mai bereits in einem ganz anderen Teil Tirols nachgewiesen worden, nämlich in Neustift im Stubaital und in Trins im Bezirk Innsbruck-Land.