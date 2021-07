19 gerissene Schafe: Weiterer Almabtrieb in Tirol

Acht verschiedene Wölfe in Tirol

Auch bei weiteren Nutztierrissen vom 28. und 29. Juni im Gemeindegebiet Oberhofen (Bezirk Innsbruck-Land) liegt das Ergebnis der Bestimmung des Individuums (Genotypisierung) vor. Diese Risse sind einem weiteren bisher noch nicht in Österreich nachgewiesenen männlichen Wolf aus der italienischen Population zuzuordnen. Damit wurden in diesem Jahr in Tirol bereits acht verschiedene Wolfsindividuen genetisch nachgewiesen.