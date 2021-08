Feuer wüten in Italien, Griechen hoffen auf Regen

Leichte Entspannung in Griechenland

In Griechenland hat sich die Lage bei den Großbränden dagegen leicht entspannt. Auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa gab es am Mittwoch weiterhin viele, aber kleinere Brände. Weil die Rauchentwicklung nicht mehr so stark war, konnten die Löschflugzeuge und -hubschrauber am Morgen besser arbeiten, wie Medien berichteten.