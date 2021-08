Tiroler Feuerwehrleute helfen in Griechenland

„Viel Einsatzerfahrung“

„Die fünf Kameraden sind bestens ausgebildete Einsatzkräfte für die Waldbrandbekämpfung, sowohl im Flugdienst als auch in der Bodenbrandbekämpfung, und bringen viel Einsatzerfahrung von Waldbränden in Tirol mit. Welchen Herausforderungen sich die Feuerwehrmänner bei den Waldbränden in dieser Dimension, wie sie derzeit in Griechenland herrschen, stellen müssen, wird sich in den nächsten Tagen zeigen“, heißt es in einer Aussendung des Landes-Feuerwehrverbandes.