In der Wiener Hofburg gab es Gold für alle

Camping mit Fischen

Auch bei Ruder-Ass Magdalena Lobnig und Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger standen in den letzten Tagen die Liebsten im Fokus: „Wir haben daheim eine große Familienfeier gemacht, wo von meinem dreijährigen Neffen bis zur 85-jährigen Oma alle dabei waren.“ Nach der Diamond League in Budapest will er noch beim Finale in Zürich dabei sein. Dann stehen ein Campingtrip mit Fischen und ein Wellness-Urlaub an. Lukas ist unter den Sportlern der Top-Verdiener. Denn neben den ÖOC-Münzen schüttet der Leichtathletikverband 50.000 Euro an den Bronzenen aus. Über die Leistung des Hünen jubelte auch Sportminister Werner Kogler: „Ich habe ihn im Juni in der Südstadt besucht. Wie sein Trainer Gregor Högler und er tüfteln, ist genial.“ Für die Zukunft hat Kogler Pläne: „Auf diesen Helden müssen wir aufbauen!“