Papa musste Unfall-Tod des Sohnes mitansehen

Ein 33-jähriger Landwirt fuhr mit einem Traktor und mit zwei 2-achsigen Anhängern in Waldneukirchen in Richtung B122. Bei der Kreuzung mit der Furtbergstraße hielt er sein Gespann entsprechend dem Verkehrszeichen an. Der 33-Jährige bog links in die bevorrangte B122 in Fahrtrichtung Sierning ein.