Viel Salzburger Hilfe für die Waldbrand-Bekämpfung

Am Montag machte sich der Konvoi, wie berichtet, mit elf Fahrzeugen und 35 Salzburger Feuerwehrleuten und fünf aus Tirol auf den Weg zum italienischen Hafen nach Ancona. Diesen erreichten sie bereits am Dienstag gegen sechs Uhr in der Früh – dann hieß es warten. Denn die Abfahrt des Schiffes war um 22 Uhr geplant. Heute Abend soll das Ziel nach der 22-stündigen Überfahrt in Patras erreicht werden. Danach folgt direkt die Anreise in das endgültige Einsatzgebiet.