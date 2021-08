Wiener Südosttangente wird am Wochenende gesperrt

Stau ist am Wochenende auf der Südosttangente in Wien vorprogrammiert, vor allem beim Knoten Prater und St. Marx, wie auch rund um den Verteilerkreis. Der Grund: eine Sperre der Strecke zwischen Verteilerkreis und Landstraßer Gürtel, denn der letzte verbliebene Brückenteil der nie in Betrieb genommen „Anschlussstelle Arsenal“ wird aus der Landschaft getilgt. Da dieser über die A23 führt, braucht es spezielle Maßnahmen - und auch spezielles Gerät.