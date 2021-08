Paris wartet auf Messi, aber (wann) kommt er?

Menschenmassen am Flughafen, mediale Falschinformationen vom angeblich bereits in Paris gelandeten Messi, ein angeblich schon für die Präsentation gebuchter Eiffelturm - seit Messi seinen Abschied vom FC Barcelona bekannt gab, herrscht in Paris Ausnahmezustand. Alles wartet auf die Ankunft des „Messias“, der bei PSG 40 Mille netto pro Jahr einstreifen soll. Damit bekäme „La Pulga“ noch einmal fünf Millionen mehr als Kumpel Neymar, berichtet die „Krone“ in ihrer Dienstagausgabe. Fast schon bizarr: Bei Barca hatte Messi zuletzt noch mehr verdient. Alles ist angerichtet. Nur Messi kommt nicht. Schon am Sonntag wollten überdurchschnittlich findige Journalisten den Argentinier in Paris gewähnt haben, für Montag wurde er schon von der ganzen Welt erwartet. Heute soll‘s wieder einmal so weit sein. Oder zumindest in den nächsten 48 Stunden. Oder vielleicht erst nächste Woche. Passiert ist jedenfalls noch nichts.