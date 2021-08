Anwalt will Messis Wechsel zu PSG platzen lassen

Der spanische Anwalt Juan Branco will jedoch unter allen Umständen verhindern, dass der Argentinier das Paris-Dress überstreift. Der Jurist vertritt laut eigener Aussage die Interessen der Mitglieder des FC Barcelona und habe deshalb Beschwerde beim Berufungsgericht in Paris eingereicht. Das Einnahmen-Ausgaben-Verhältnis des Scheich-Klubs sei bezüglich Financial Fair Play deutlicher schlechter als jenes von Barca, so Branco. Deshalb dürfe ein Wechsel nicht zustande kommen.