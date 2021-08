Fans suchen Messi am Flughafen - und flippen aus

„Messi, Messi, Messi“, brüllten Dutzende, vielleicht Hunderte Fans am Flughafen, praktisch jeder von ihnen ein Handy mit laufender Kamera in die Höhe haltend. Sie alle wollten dabei sein, wenn der Superstar erstmals als PSG-Spieler Pariser Boden betritt. Das war am Sonntagabend - entgegen manch anders lautender Medienberichte - aber noch gar nicht der Fall. Die Fans drehten trotzdem schon einmal durch. Probehalber quasi. Messi wird nämlich heute in Paris erwartet.