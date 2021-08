Corona-Infizierter im Zug von Wien nach Graz

Die Landessanitätsdirektion Steiermark ersucht alle Personen, die während des oben genannten Zeitraums ebenfalls im oben genannten Flugzeug, in den oben genannten Zügen waren, ihren Gesundheitszustand zu beobachten, und falls Sie an einer akuten Atemwegsinfektion (mit oder ohne Fieber) in Verbindung mit mindestens einem der folgenden Symptome — Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes — erkranken, umgehend 1450 anzurufen und zusätzlich zur Beschreibung der Krankheitsbeschwerden das genannte Flugzeug bzw. die oben genannten Züge bekannt zu geben.