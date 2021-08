Start-up schickt 2023 Satelliten in das Weltall

Anerkannte Projekte und Top-Jobs nach Studium

Als Leiter des Master-Studiengangs Aerospace Engineering trug Scharlemann bereits in der Vergangenheit einen großen Anteil daran, dass sich Wiener Neustadt zu einer Top-Adresse in der Weltraumforschung entwickelte. Mit „Pegasus“ schickte die FH bereits 2017 einen Forschungssatelliten ins All, auch „Climb“ wurde entwickelt. Zudem erfreuen sich Absolventen des Studiengangs enormer Beliebtheit: Unternehmen wie Boeing, Airbus oder auch die europäische Raumfahrtbehörde ESA zählen nach der Ausbildung zu den Arbeitgebern.