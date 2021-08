Bolsonaro führt große maskenlose Motorradrallye an

Bolsonaro will Papier-Stimmzettel für „saubere“ Wahlen

Bei einer Rede in Florianópolis nach der Rundfahrt am Samstag forderte er Medienberichten zufolge erneut die Umstellung von der elektronischen Stimmabgabe auf den Gebrauch von Papier-Stimmzetteln, um für „saubere“ Wahlen zu sorgen. Im Oktober 2022 stehen in Brasilien Präsidenten- und Parlamentswahlen an.