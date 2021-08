Klien bei DTM-Premiere in Zolder auf Rang 13

Der Tiroler Lucas Auer holte im Mercedes als Neunter zwei Punkte und liegt in der Meisterschaft auf Rang acht. Spitzenreiter ist Audi-Pilot Kelvin van der Linde, der auch in Zolder triumphierte. Dort steht am Sonntag (13.30 Uhr/live Sat.1) ein weiteres Rennen auf dem Programm.