Rom: Schwester von berühmtem Camorra-Boss gefasst

Frauen spielen in den Spitzenstrukturen des organisierten Verbrechens eine immer aktivere Rolle. So wurde auf dem römischen Flughafen Ciampino am Samstag die Schwester eines der prominentesten Bosse der Camorra festgenommen. Maria Licciardi, die nach Spanien reisen wollte, werden Mafiazugehörigkeit sowie Erpressung und Hehlerei vorgeworfen. Angeblich wollte sie ihre Schwester besuchen.