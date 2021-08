Kein Führerschein, aber gestohlenes Kennzeichen

Die Polizei Pregarten hielt am Samstag gegen 3 Uhr in der Früh im Gemeindegebiet von Unterweitersdorf routinemäßig einen Pkw-Lenker an, der mit slowakischen Kennzeichen unterwegs war. Unmittelbar nach der Anhaltung gab der 61-jährige Welser an, keinen Führerschein zu besitzen.