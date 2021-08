Voting für innovativsten Betrieb im Burgenland

Zwei Kategorien

Heuer neu: Erstmals gibt es zwei Kategorien. Die Kategorie „Produktinnovation“ befasst sich mit der Entwicklung bäuerlicher Lebens- und Genussmittel, in der „Prozessinnovation“ stellen Betriebe ihre Neuerungen in den Bereichen Energie, Technik, Dienstleistung und Marketing vor. „Mit innovativen und kreativen Ideen schaffen die Betriebe Marktvorteile gegenüber der Konkurrenz“, so Berlakovich.