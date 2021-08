Mofa-Lenker im Kreisverkehr über Pkw geschleudert

Eine 69-jährige Wiener Pkw-Lenkerin war am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in Villach auf der Bruno-Kreisky-Straße in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als sie vor diesem anhielt. Als die Frau ihre Fahrt fortsetzen wollte, übersah sie einen 72-jährigen Villacher, der mit seinem Mofa von der Auer-von-Welsbach-Straße in den Kreisverkehr eingefahren war.