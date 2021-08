Beach-Asse trainierten mit Kids

Am Donnerstag fand am Beachvolleyballplatz in Wolfurt an der Ach wieder das alljährliche Kidscamp im Rahmen der „Wolfurttrophy“ statt. Dabei brachte Simon Baldauf, zusammen mit dem besten österreichischen Nachwuchsteam Magdalena Rabitsch und Anja Trailovic, den Kids die Grundlagen des Beachvolleyballs bei.