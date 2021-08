Nur noch „leises“ Feuerwerk auf Seebühne Mörbisch?

„Wenn ich nur einen Baum pflanze, könnte ich zwei Jahre lang in Mörbisch schießen und wäre trotzdem CO2-neutral“, so Jost. Der Feinstaub, der entsteht, sei nur ein paar Minuten in der Luft, gelange aufgrund der minimalen Menge nicht in die Lunge und sei wasserlöslich. „Wenn man bedenkt, die An- und Abreise der Autos produziert die 3000-fache Menge an CO2 als unser Feuerwerk, sollte die Entscheidung hoffentlich überdacht werden“, so der Fachmann.