Über Sex-Mythen, Ängste und realistische Risiken

Nicht immer sind sexuelle Ängste begründet. Eine typische Jugendfrage an Sexualpädagogen ist beispielsweise, ob es passieren kann, dass beim Sex der Penis stecken bleibt. Wenn die Eltern früher als erwartet nach Hause kommen würden, eines Abends, und Jugendliche in genau dem Moment aber Geschlechtsverkehr hätten, könnte sich dann die Vagina nicht plötzlich so verkrampfen, dass sie den Penis so festhält, dass der Mann nicht mehr raus kann, und dann der Notarzt gerufen werden muss? So, oder so ähnlich schildern Jugendliche das von ihnen gefürchtete Szenario, in dem sie von ihren Eltern beim Sex erwischt werden und dann etwas ganz Schlimmes passiert.