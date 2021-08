„Selbstgemachtes garantiert die Qualität“

„Bei uns wird alles selber gemacht“

„Bei uns wird alles selber gemacht“, erzählt Rudi jun. „Wir bauen das Futter an, unsere Tiere haben Zeit zum Heranwachsen, werden am Hof geschlachtet und das Fleisch wird natürlich auch am Hof veredelt. So können wir die Qualität der Produkte garantieren.“ Serviert wird im schattigen Gastgarten – womit alle Anforderungen für die Qualitätsprüfung von „Gutes vom Bauernhof“ erfüllt sind. Zur Jause, bei der die Bäurinnenkrapfen nicht fehlen dürfen, gibt es Apfel- und Birnenmost oder das eigene Kölbl-Cola.