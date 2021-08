SKN St. Pölten verliert auch gegen SK Rapid II

Bundesliga-Absteiger SKN St. Pölten hat einen klassischen Fehlstart in der 2. Liga hingelegt! Nach der Niederlage am Freitag gegen Liefering verloren die Niederösterreicher am Dienstagabend in Wiener Neustadt auch die Nachtragspartie zur 1. Runde gegen das Zweierteam von Rapid mit 1:2 (1:0).