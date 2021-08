Schüssen in schwedischer Kleinstadt: 3 Verletzte

In einer südschwedischen Kleinstadt sind am Dienstagnachmittag eine Frau und zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Nachdem sie am in Kristianstad im Freien von Schüssen getroffen worden seien, seien sie an verschiedenen Orten in Tatortnähe verletzt aufgefunden worden, teilte die schwedische Polizei mit.