Litschau: Schinken unter Auto sorgte für Giftalarm

Beim Giftalarm in Schlag bei Litschau handelte Tierärztin Petra Peer goldrichtig und brachte die bereits 16-jährige Hündin rasch zum Erbrechen. So verhinderte sie, dass das vermeintliche Gift in die Blutbahn von „Diva“ kam. „Der Verdacht war eindeutig“, meint Peer. Genauso, wie Hundebesitzerin Eveline Rosenberger-Schlosser fragt sie, warum man denn sonst so klein geschnittene Schinkenstücke unter dem Auto platziert.