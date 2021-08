Pächter soll Villacher Lokal wiederbeleben

„Wir glauben an die Innenstadt, und gerade in unserem Viertel wird es in den nächsten Jahren einen Aufschwung geben“, erklärt Hotelchefin Tina Mosser ihre Entscheidung, das Gebäude in der Klagenfurter Straße zu erwerben. Besonders älteren Villachern ist noch der Gasthof Kröpfl bekannt, der hier untergebracht war. Viele Jahre gab es dann dort die Pizzeria „Il Principe“, bevor die Pächter wechselten. Die vergangenen vier Jahre stand das Gasthaus leer.