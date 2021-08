Abputz-Föderalismus | Ungleiche Gehälter

Weniger Gehalt, weniger Pension: Die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen - sie schließt sich nicht. Eine der Erklärungen: Der hohe Anteil an Teilzeit-Jobs bei Frauen. Nun sorgt ein neuer Vorschlag von AK und ÖGB für Diskussionen: Mit einer so genannten „Familienarbeitszeit“ will man einen besseren Ausgleich schaffen. Denn wenn beide Elternteile zwischen 28 und 32 Stunden arbeiten, soll es dafür Geld geben. Das halten Experten für einen guten Vorschlag - aber ausreichen würde er nicht, um die Frauen-Gehälter und -Pensionen in die Nähe der Männergehälter zu bringen. Die Ungleichheit regt auch die „Krone“-Leserbriefschreiber auf. So nimmt etwa Herbert Schlemmer aus Mistelbach den sogenannten „Equal Pension Day“ zum Anlass, zu schreiben: „Dass am 1. August Männer schon so viel Pension bekommen haben wie Frauen erst am 31. Dezember, zeigt einmal mehr, dass alle ach so tollen Aktionen der Feministinnen nichts, aber auch rein gar nichts gebracht haben. Binnen-I, Gender-Sternchen, wahnwitzige Gender-Wortkreationen, Verhunzung unserer Bundeshymne usw. haben keiner einzigen Frau in unserem Land in irgendeiner Art und Weise auch nur den allerkleinsten Nutzen gebracht.“ Ganz so krass ist es wohl nicht - aber tendenziell hat der Leser schon viel Wahres formuliert!