Unwetter trafen auch Tierheime mit voller Wucht

Wertvolles Futter wurde auch vernichtet, so wie im Landestierheim in der Grazer Grabenstraßen - wo es aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen: „Wir konnten Gott sei Dank unsere Tiere retten“, so Susanne Bräuer. „Aber alles sonst - ein Desaster. Wir sind nur noch am Schaufeln, Putzen, Wegräumen.“