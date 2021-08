Revierbesitzer: „Ich bin selbst kein Wolfshasser“

„Krone“: Sie haben den Fund dann gemeinsam mit einem Mitarbeiter auch selbst vor Ort in Augenschein genommen.

Revertera: Der Kadaver war in keinem allzu appetitlichen Zustand mehr. Bei der rein oberflächlichen Betrachtung hat eine Wunde im hinteren Bereich dann wie ein Durchschuss ausgesehen. Für eine fundierte Expertise war der Verwesungszustand aber bereits zu weit fortgeschritten. Außerdem ist so etwas auch nicht unsere Aufgabe, dafür fehlt uns das Fachwissen.