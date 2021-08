Thiems „Herzdame“ Lili Paul-Roncalli im Wunderland

Alices Wunderland

Das kreative Gespann hatte einen Teil des Orangeriegartens des Wiener Schlosses Schönbrunn - wohlgemerkt bei Sahara-Hitze, fast wäre das zuckersüße Konfekt dahingeschmolzen - für dieses Foto-Shooting in Alices Wunderland verwandelt. Und hüllte anlässlich des Runway Fashion Days am 7. September ein bezauberndes Damen-Quartett um „Alice“ Silvia Schneider, in feinste Austro-Haute-Couture. Ein starkes Zeichen für die österreichische Modeszene, die sich da erstmals nach dem Corona-Tief bei einem Event groß inszeniert und sich in Schönbrunn um einen magischen Laufsteg versammeln will.