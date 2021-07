Brände auf Sardinien: Hunderte Menschen evakuiert

In Sardinien sind am Sonntag Hunderte Menschen in Sicherheit gebracht worden, nachdem unweit von Oristano, in der gleichnamigen Provinz im Norden der Urlaubsinsel, mehrere Brände ausgebrochen waren. Auch ein Seniorenheim und die kleine Ortschaft Borore wurden evakuiert. Rund 30 Familien mussten wegen dichten Rauchs und hohen Temperaturen infolge des Brandes weggebracht werden. Italien hat am Sonntag die EU gebeten, Löschflugzeuge zu entsenden, um die schweren Brände unter Kontrolle zu bringen.