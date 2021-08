Teambewerb LIVE: Österreichs Damen gegen China

In den Einzeln hat das Froschberg-Duo Liu Jia und Sofia Polcanova durchaus überzeugt, beide schafften es ins Achtelfinale. Beide hatten sie aber schon im Vorfeld mit Verletzungen und Operationen zu kämpfen, bei Liu machten sich in ihrem fünften Match aufgrund von Überbelastung akute Rückenschmerzen und muskuläre Verspannungen bemerkbar. Nach drei Tagen Therapie und lediglich Krafttraining stieg die 39-Jährige wieder in die Einheiten an der Platte ein.