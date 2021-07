Liu Jia: Akute Rückenschmerzen und Verspannungen

Österreichs Tischtennis-Verband (ÖTTV) hat am Mittwoch punkto Gesundheitszustand Liu Jia eine gewisse Entwarnung gegeben. Die 39-Jährige habe keinen weiteren Bandscheibenvorfall erlitten, wie am Vortag nach ihrem 1:4 im Einzel-Achtelfinale gegen die Südkoreanerin Jeon Jihee vermutet worden war. „Sie leidet an akuten Rückenschmerzen, dazu hat sie muskuläre Verspannungen aufgrund von Überbelastung“, erklärte Mannschaftsarzt Lukas Brandner nach einem ersten Gesundheitscheck.