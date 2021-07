Irritationen des Alltags entpuppen sich als Kunst

Inmitten des Sturms auf das Kapitol in Washington im Jänner 2021 erwacht Benito Mussolini wieder zum Leben. Einst wurde er nicht zuletzt auch von den USA als Bollwerk gegen den Kommunismus gehuldigt und sogar Walt Disney hat seine faschistischen Ideen unterstützt. Doch nach seinem Tod ist Mussolini zur lachhaften Figur verkommen - zum Clown. Kein Wunder also, dass es der Körper des wohl berühmtesten und berüchtigsten Clowns Italiens ist, in den der Geist des Diktators einfährt wie eine Rakete aus dem Jenseits.