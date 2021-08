60 illegale Graffiti in Umkreis von wenigen Metern

Die Schmiererei-Hotspots sind normalerweise anderswo: Landstraße, Mariahilf und der 15. Bezirk verzeichneten von 2019 auf 2020 einen Anstieg an illegalen Graffiti von über 100 Prozent (neuere Daten gibt es nicht). In ganz Wien gab es laut Polizei ein Plus von 26 Prozent.