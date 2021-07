Pauger zeigte in Alpe d‘Huez mit Laufbestzeit auf

„Ich bin nach dem Höhentrainingslager in Lech zufrieden mit meiner Leistung. Das Rennen habe ich aus dem Training heraus bestritten und es als WM-Vorbereitung eingeplant. Beim Schwimmen war ich sehr gut dabei. Am Rad habe ich die Belastung des Trainingscamps noch gespürt, die Beine waren nicht ganz frisch. Dennoch war es ein super Erlebnis, in einem Wettkampf auf diesen mythischen Bergpass zu fahren. Ich habe als Vierter auf die Laufstrecke gewechselt und habe mir mit der schnellsten Laufzeit noch einen Podestplatz gesichert. Am Ende hat nicht viel auf den Sieg gefehlt und die Leistung zeigt, dass die Formkurve steigt“, resümierte Pauger.