„Nur gemeinsam können wir die Atomgefahr stoppen!“

In diese große Zahl besorgter Steirer reiht sich nun auch der mächtige Grazer ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl ein. „Uns muss allen klar sein, dass man sich auf einen etwaigen Super-GAU in Krško einfach nicht vorbereiten kann“, stellt er im Gespräch mit der „Krone“ klar. „Wenn ich die Meldung über einen Störfall in Krško erhalte, ist die radioaktive Wolke wohl schon längst über uns - und was soll ich dann tun? An 300.000 Menschen Jod-Tabletten verteilen und ihnen gut zureden?“