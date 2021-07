Omas Erdbeerknödel gaben „Silber-Michi“viel Kraft

Die Eltern der Tokio-Silbernen, Gabi und Christian Polleres, wohnen heute in Reichenau an der Rax. Sie ist medizinische Angestellte, er Masseur. Auch sie saßen gebannt vor dem Fernseher: „Es hat uns sehr imponiert, mit wie viel Entschlossenheit und Mut sie ihr Ding durchgezogen hat. Denn ihre Gegnerinnen waren wirklich gut. Es freut uns unglaublich, dass sie jetzt mit Olympia-Silber den Lohn für ihre intensive Arbeit erhalten hat. Sie hat in der Vergangenheit auf viel verzichtet. Schon in der Jugend standen pro Woche drei bis vier Trainingseinheiten an, dazu Wettkämpfe am Wochenende. Da konnte man davor nicht wirklich auf Partys gehen.“