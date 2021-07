Auf Streit folgt Harmonie: Der ewige Kreislauf

Die Bilder vom Sommerministerrat in Reichenau könnten aus einem Familienalbum sein. Wie beste Freunde spazieren Sebastian Kurz und Werner Kogler da durch die Landschaft. Auf manchen Fotos zeigt Kogler Kurz die Rax, auf anderen ist es umgekehrt. Vergessen, dass der Chef der Grünen dem Kanzler vergangenen Sonntag in der Klimafrage noch „altes Denken“ vorwarf, nachdem dieser vor einer Rückkehr in die „Steinzeit“ gewarnt hatte. Die Koalitionspartner demonstrieren Harmonie und Einigkeit, man kennt das ja auch von Oppositionsparteien.