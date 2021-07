Student baut längst vergessenes Getreide an

„Wir wollten etwas Neues ausprobieren und sind dann auf diese zwei alten Sorten gestoßen“, erzählt Andreas Korenjak, der am elterlichen Hof Einkorn und Emmerkorn anbaut. Es sind zwei Sorten mit historischen Wurzeln. Das Einkorn ist ein Vorfahre des modernen Brotweizens und gilt unter Landwirten als besonders robust. „Das wächst so gut wie von allein“, erklärt der 24-Jährige. Und das Emmerkorn wurde bereits vor Jahrtausenden in Mesopotamien angebaut.