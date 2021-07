Allein in Appartement: Kleinkind schaltet Herd ein

Das hätte in einer Tragödie enden können: Ein zweijähriges Kind schaltete am Dienstagabend in einem Appartement eines Hotels im Tiroler Mieming (Bezirk Imst) eine Herdplatte ein, während die Eltern im Restaurant waren. Das darauf abgestellte Babyfon geriet in Brand. Aufgrund des ausgelösten Feuermelders konnte die Rezeptionistin das Kleinkind retten.