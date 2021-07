Kommt jetzt die Impfpflicht?

Zeichen stehen auf sanften Druck

Die durch die Delta-Variante angespannte Situation lässt nämlich nun auch unsere Politiker - zumindest schrittweise - umdenken. Vizekanzler Werner Kogler hält plötzlich eine Impfpflicht für Mitarbeiter in Gesundheitsberufen ganz offen für „sinnvoll“, die Stadt Wien denkt über eine 2-G-Variante in Clubs nach und unser großer Bruder Deutschland ist mit der Diskussion, ob die vornehmlich von Nicht-Geimpften in Anspruch genommenen Corona-Tests in Zukunft selbst zu zahlen sind, sogar noch einen Schritt weiter. Die Zeichen stehen auf sanften Druck.