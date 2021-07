Gewerkschaft wehrt sich gegen „Impfpflicht“

Gewerkschafter Steurer positioniert sich klar in der Diskussion um eine Impfpflicht für Personal im Gesundheitsbereich: „Impfen, ja - aber es darf keinen Zwang geben,“ erklärt er. Für ihn steht das Prinzip der Freiwilligkeit an oberster Stelle. „Beschäftigte zur Impfung zu verpflichten oder mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu drohen, richtet nur mehr Schaden an, als die Menschen von der Sinnhaftigkeit einer Impfung zu überzeugen.“