Paris Hilton: „Hatte noch nie Botox oder Filler“

Sie fügt hinzu: „Bei allem, was ich damals getragen habe, dachten die Leute, ich sei verrückt. Es war wie, was trägt sie? Jetzt trägt es jeder.“ Es ist nicht das erste Mal, dass Paris einen Trend gesetzt hat, denn das silberne Minikleid, das sie zu ihrem 21. Geburtstag trug, wurde inzwischen von Kendall Jenner und Blake Lively kopiert. „Nachahmung ist die höchste Form der Schmeichelei. Ich meine, es ist das ultimative Geburtstagskleid. Jeder sollte dieses Kleid an seinem Geburtstag tragen“, so Paris weiter.