Paris Hilton wollte keine Sexpuppe sein!

Ein weitaus harmloserer Vorschlag drehte sich um Dosenbohnen. „Sie fragten mich, ob ich meine eigene Linie an Paris-Bohnen machen wollte. Ich meinte, ich weiß nicht, Bohnen passen nicht wirklich in meine Produktlinie. Ich meine, ich will kein Essen machen. Sie zeigten mir diesen Entwurf und es war eine pinkfarbene Dose mit meinem Bild, auf dem ich Bohnen hielt“, plaudert die 40-Jährige aus.